«Сент-Луис» уступил «Колорадо» и выбыл из борьбы за Кубкок Стэнли

«Сент-Луис Блюз» дома проиграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 2:5 в 4-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли и выбыл из борьбы за награду. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе проигравших обе шайбы забросил российский форвард Владимир Тарасенко (25, 49-я минуты), у «Колорадо» голами отметились Брэндон Саад (32), Габриэль Ландескуг (35), Микко Рантанен (45), Натан Маккиннон (60) и Валерий Ничушкин (60), для которого это 1-й гол в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Колорадо» завершил серию со счетом 4-0 и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ, где встретится с победителем противостояния «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс».

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