Кучеров получил удар клюшкой в колено во время матча с «Флоридой Пантерз»

Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму колена во время матча с «Флоридой Пантерз» в субботу, 22 мая, в результате удара Энтони Дюклера. Об этом сообщается на сайте НХЛ. Видеозапись инцидента опубликовал в YouTube телеканал Sportsnet.

На 51-й минуте нападающий «Пантер» Энтони Дюклер в неигровой ситуации наотмашь ударил Кучерова клюшкой по колену. Тот упал на лед, а затем с трудом покинул площадку. Недавно Кучеров восстановился после операции на бедре и по этой причине пропустил регулярный чемпионат.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграли со счетом 6:2. Россиянин набрал четыре очка, забросив шайбу и сделав три результативные передачи. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 38 бросков из 40.

В этой серии до четырех побед «Тампа» ведет со счетом 3–1. Следующая встреча команд состоится 25 мая в 3:00 мск.