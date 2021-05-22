«Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 6:2 в матче плей-офф НХЛ

«Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 6:2 в домашнем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ходе встречи отличился российский хоккеист Никита Кучеров, который заработал четыре очка, забросив шайбу на 45-й минуте и совершив три результативные передачи, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 22 мая.

В составе победителей также отметились Энтони Сирелли (4-я минута), Янни Гурд (8), Ондржей Палат (17), Алекс Киллорн (26, 28). У проигравших шайбы забросили Джонатан Юбердо (9) и Картер Верхэге (39).

Кучеров пропустил регулярный чемпионат в связи с операцией на бедре. В рамках плей-офф за четыре матча ему удалось набрать девять очков, три из которых — шайбы, девять — результативные передачи. В свою очередь российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев в состоявшемся матче запомнился голевой передачей, а вратарь Андрей Василевский отразил 39 бросков.

Счет серии составил 3:1 в пользу «Тампы».

Пятый матч должен состояться 25 мая во Флориде.

В этот же день, 22 мая, стало известно о том, что «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в третьем мачте серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:4.