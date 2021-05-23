Пожар в шахте в Коми был ликвидирован

Пожар на трансформаторе № 2 электроподстанции шахты «Воркутинская» в Коми был ликвидирован. Об этом 23 мая сообщили в ГУ МЧС по республике.

Также работники шахт «Воркутинская» и «Заполярная», где произошло задымление, выведены на поверхность. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в воскресенье сообщалось, что системы вентиляции в шахтах связаны, чем вызвана необходимость эвакуации работников обоих предприятий.

11 марта уже сообщалось об эвакуации 242 горняков из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления. В результате инцидента также никто не пострадал.