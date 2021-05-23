Работников эвакуировали из шахт в Коми из-за задымления

В Республике Коми в воскресенье, 23 мая, эвакуировали работников шахт «Воркутинская» и «Заполярная» из-за задымления. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воркутауголь».

«23 мая в 13:00 поступило сообщение о задымлении на поверхности территории шахты «Воркутинская». Вышла из строя электрическая подстанция, в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания», — говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в «ВКонтакте».

Отмечается, что пострадавших в ходе происшествия нет.

Системы вентиляции в шахтах связаны, чем вызвана необходимость эвакуации работников обоих предприятий, говорится в сообщении.

11 марта уже сообщалось о эвакуации 242 горняков из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления. В результате инцидента также никто не пострадал.