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Россияне назвали самого любимого футболиста всех времен

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Любимым футболистом всех времен у россиян является Лев Яшин, вратарь московского «Динамо» и сборной Советского Союза. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Открытие».

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«Любимым футболистом всех времен россияне чаще всего называют легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной Советского Союза Льва Яшина (16%). Второе место в этом рейтинге занял Криштиану Роналду (11%)», — приводит «РИА Новости» текст исследования.

Третью строчку в списке заняли два футболиста из Аргентины — Лионель Месси и Диего Марадона, получившие по 9% голосов россиян. Получившим по 6% голосов спортсменам Пеле и Роналдо досталась четвертое место в рейтинге. Замкнули пятерку лидеров француз Мишель Платини и голландец Йохан Кройф (по 1%).

Самым популярным из ныне действующих российских футболистов назван капитан сборной России, нападающий Артем Дзюба (18%). Вторым в этом рейтинге стал российский вратарь Игорь Акинфеев (15%). Далее в списке расположились полузащитник Александр Головин и защитник Юрий Жирков (по 4%).

Вместе с тем почти половина россиян (48%) указала, что у них нет любимого российского футболиста среди современных спортсменов.

В опросе приняло участие 1000 россиян в возрасте 18–65 лет из городов с населением более 100 тыс. человек.

В октябре прошлого года был опубликован список самых переоцененных футболистов в истории. Первое место, согласно исследованию, занял бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард. Его самым переоцененным назвали 23,5% опрошенных фанатов.

На втором месте с показателем 22% оказался французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Замкнул тройку антирейтинга трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле (20%).

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