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Число погибших на ультрамарафоне в Китае выросло до 20 человек

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Число погибших во время ультрамарафона на северо-западе Китая увеличилось до 20 человек. Один участник соревнования числится пропавшим без вести. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает агентство Xinhua.

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Ранее сообщалось о 16 погибших и пяти пропавших без вести.

Во время 100-километрового марафона в городе Байинь на высокогорный район, где проходил один из этапов соревнования, обрушились град, ледяной дождь и порывы ветра.

Гонка была приостановлена. Остальных участников соревнования удалось эвакуировать.

Местные власти отправили на поиск пропавших более 700 спасателей. Поисково-спасательные работы усложняет рельеф местности.

В настоящий момент 151 участник находится в безопасности, из которых пятеро с незначительными травмами госпитализированы. Всего в забеге приняли участие 172 человека.

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