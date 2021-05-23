Число погибших на ультрамарафоне в Китае выросло до 20 человек

Число погибших во время ультрамарафона на северо-западе Китая увеличилось до 20 человек. Один участник соревнования числится пропавшим без вести. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает агентство Xinhua.

Ранее сообщалось о 16 погибших и пяти пропавших без вести.

Во время 100-километрового марафона в городе Байинь на высокогорный район, где проходил один из этапов соревнования, обрушились град, ледяной дождь и порывы ветра.

Гонка была приостановлена. Остальных участников соревнования удалось эвакуировать.

Местные власти отправили на поиск пропавших более 700 спасателей. Поисково-спасательные работы усложняет рельеф местности.

В настоящий момент 151 участник находится в безопасности, из которых пятеро с незначительными травмами госпитализированы. Всего в забеге приняли участие 172 человека.