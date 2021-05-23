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Жертвами непогоды во время горного марафона в Китае стали 16 человек

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Во время горного 100-километрового марафона на северо-западе Китая в городе Байинь погибли как минимум 16 человек, еще пятеро пропали без вести. Об этом сообщает агентство Xinhua.

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Причиной трагедии послужила экстремальная погода в этом туристическом районе Китая. По данным агентства, около часа дня в субботу град, ледяной дождь и порывы ветра обрушились на район высотного этапа гонки между 20 и 31 километрами.

Гонка была приостановлена. Погибли 16 человек, поиски пятерых пропавших продолжаются. Остальных участников соревнования удалось эвакуировать.

Местные власти отправили на поиск пропавших более 700 спасателей. Поисково-спасательные работы усложняет рельеф местности.

В настоящий момент 151 участник находится в безопасности, из которых пятеро с незначительными травмами госпитализированы. Всего в забеге приняли участие 172 человека.

12 мая в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что тургруппа пытается спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может, и ему нужна помощь. Россияне передали спасателям ориентировочные координаты места его нахождения, но облет территории на вертолете результатов не дал. Позже основная группа российских туристов, спускающаяся с верховьев реки Гумисты, вышла на связь с сотрудниками МЧС.

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