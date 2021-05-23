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Глава Минобороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Sunday Telegraph в субботу, 22 мая, заявил, что угрозой «номер один» для королевства является Россия.

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«Мы попытались (осуществить — Ред.) деэскалацию, мы испробовали (различные — Ред.) методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», — подчеркнул он.

Глава Минобороны отметил также излишнюю, по его мнению, активность российских кораблей вблизи британских границ.

«Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей», — утверждал министр. Кроме того, руководитель оборонного ведомства заявил, что британские военные видели российскую подводную лодку в Ирландском море.

Военнослужащие Великобритании еще летом 2020 года активно следили за субмариной «Краснодар» класса «Варшавянка», которая направлялась в сторону Санкт-Петербурга. Тогда отмечалось, что иностранные военные потеряли лодку и не информировали о ее местонахождении.

Западные издания также писали в феврале 2021-го, что активное развитие инновационных технологий в сфере атомных подводных лодок ВМФ России якобы представляет собой новые уровни угрозы для НАТО. МО РФ неоднократно отмечало, что все российские корабли осуществляют походы в соответствии с международным правом.

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