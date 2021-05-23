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Пять человек пострадали в аварии с участием автомобиля ДПС под Брянском

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Пять легковых автомобилей, в числе которых машина ДПС, столкнулись в Брянской области, в результате пострадали пять человек. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

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«Столкнулись пять автомобилей, в том числе автомобиль ДПС. Предварительно, пять человек увезли в лечебное учреждение для осмотра врачами», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Авария произошла на выезде из Брянска в районе села Супонево.

В пресс-службе отметили, что автомобиль дорожно-патрульной службы стал случайным участником аварии, «не он спровоцировал ДТП».

Отмечается, что госпитализация потребовалась одному человеку.

Проводится проверка в целях установления обстоятельств аварии.

Ранее, 17 мая, стало известно о том, что в результате ДТП в Брянской области с участием трех машин пострадали три человека. Автомобили, попавшие в дорожное происшествие, получили серьезные технические повреждения.

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