Пять человек пострадали в аварии с участием автомобиля ДПС под Брянском
Пять легковых автомобилей, в числе которых машина ДПС, столкнулись в Брянской области, в результате пострадали пять человек. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
«Столкнулись пять автомобилей, в том числе автомобиль ДПС. Предварительно, пять человек увезли в лечебное учреждение для осмотра врачами», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Авария произошла на выезде из Брянска в районе села Супонево.
В пресс-службе отметили, что автомобиль дорожно-патрульной службы стал случайным участником аварии, «не он спровоцировал ДТП».
Отмечается, что госпитализация потребовалась одному человеку.
Проводится проверка в целях установления обстоятельств аварии.
Ранее, 17 мая, стало известно о том, что в результате ДТП в Брянской области с участием трех машин пострадали три человека. Автомобили, попавшие в дорожное происшествие, получили серьезные технические повреждения.