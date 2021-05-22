Пульмонолог рассказал о факторах риска развития детской аллергии

Аллергии сезонного и постоянного характера у детей развиваются в связи с генетической наследственностью и неблагоприятными условиями жизни. Об этом в субботу, 22 мая, рассказал главный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский.

«Питание — это чрезвычайно важная вещь в младенчестве. Курящая мать, курящий отец, который курит в квартире – это залог того, что ребенок будет предрасположен к аллергии. Неряшливость в питании, из-за которой страдает кишечник младенца, это тоже опасность для развития аллергии. Дальше как: мать или отец страдают от аллергии на кошек, ребенку покупают собаку или кошку, в результате чего у него развивается аллергия», — поделился специалист в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Он также добавил, что в том случае, если у одного из родителей есть аллергия, то генетический шанс передачи специфической реакции ребенку составляет 40-50%. Если же оба родителя страдают аллергической реакцией, то риск увеличивается до 70-75%.

В четверг, 20 мая, старший научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Николаева рассказала о том, что подавляющее большинство детей (80%), переболевших коронавирусной инфекцией, перенесли болезнь в в нетяжелой форме. Доля тяжелых случаев, уточняет эксперт, не достигла даже 1%.