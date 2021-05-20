В Роспотребнадзоре назвали долю тяжелых случаев COVID-19 у детей

Большинство детей, которые перенесли COVID-19, переболели им в легкой форме. Об этом в четверг, 20 мая, рассказала старший научный сотрудник клинического отдела инфекционный патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Николаева.

По ее словам, доля тяжелых случаев не достигла даже 1%.

«У подавляющего большинства детей, 80%, коронавирусная инфекция протекала не тяжело, легкую форму регистрировали у 54,5% детей, почти у трети пациентов подтверждено бессимптомное течение», — отметила Николаева в ходе конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика».

Николаева напомнила, что всего в 2020 году было зафиксировано 347 749 случаев заболевания коронавирусной инфекцией у детей, что составило 11,1% от общего числа заболевших по стране. При этом мальчики болели чаще, чем девочки.

3 мая замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил, что родителям следует обратить внимание на появление у ребенка сыпи, одышки и повышенной температуры. Он пояснил, что данные симптомы могут говорить о COVID-19, переходящем в тяжелую форму.

При этом эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев у детей коронавирус протекает относительно легко по сравнению со взрослыми.

8 марта врач-педиатр Григорий Шеянов отметил, что COVID-19 может спровоцировать у детей появление мультисистемного воспаления организма и привести к летальному исходу.

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