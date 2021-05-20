Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Международные резервы России выросли на $3,3 млрд за неделю
Мир
Нетаньяху проведет совещание по вопросу прекращения огня в Газе
Общество
Серийного отравителя в Москве приговорили к 16 годам колонии
Общество
Прокуроры запросили 18,5 и 19,5 лет для спортсменов за стрельбу в Москва-Сити
Общество
Скончался кинооператор Кирилл Мошкович
Общество
Пассажиры МЦД смогут оплачивать проезд банковской картой
Армия
Поставки С-400 «Триумф» в Индию начнутся в октябре-декабре 2021 года
Мир
На Кипре расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Мир
Победитель «Евровидения-2019» не выступит в финале конкурса из-за COVID-19
Сюжет:

В Роспотребнадзоре назвали долю тяжелых случаев COVID-19 у детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство детей, которые перенесли COVID-19, переболели им в легкой форме. Об этом в четверг, 20 мая, рассказала старший научный сотрудник клинического отдела инфекционный патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Николаева.

Не по-детски: одышка оказалась главным признаком тяжелого COVID-19 у ребенка
Ученые определили 11 факторов, которые говорят о возможных осложнениях течения болезни у зараженных коронавирусом юных пациентов

По ее словам, доля тяжелых случаев не достигла даже 1%.

«У подавляющего большинства детей, 80%, коронавирусная инфекция протекала не тяжело, легкую форму регистрировали у 54,5% детей, почти у трети пациентов подтверждено бессимптомное течение», — отметила Николаева в ходе конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика».

Николаева напомнила, что всего в 2020 году было зафиксировано 347 749 случаев заболевания коронавирусной инфекцией у детей, что составило 11,1% от общего числа заболевших по стране. При этом мальчики болели чаще, чем девочки.

3 мая замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил, что родителям следует обратить внимание на появление у ребенка сыпи, одышки и повышенной температуры. Он пояснил, что данные симптомы могут говорить о COVID-19, переходящем в тяжелую форму.

При этом эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев у детей коронавирус протекает относительно легко по сравнению со взрослыми.

8 марта врач-педиатр Григорий Шеянов отметил, что COVID-19 может спровоцировать у детей появление мультисистемного воспаления организма и привести к летальному исходу.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021