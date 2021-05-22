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Российский пловец Рылов победил на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы

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Российский пловец Евгений Рылов в субботу, 22 мая, стал чемпионом Европы по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 200 м на спине.

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Спортсмен занял первое место с результатом 1 минута 54,46 секунды.

Второе место досталось британцу Люку Гринбэнку (+0,16 секунды). Третьим приплыл представляющий Швейцарию Роман Митюков с результатом 1,87 мин.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 24-летний Рылов является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. В Будапеште у него уже три медали. Также в его активе золото в эстафете 4х100 м вольным стилем и бронза в смешанной эстафете 4х200 м вольным стилем.

Накануне российский пловец Мартин Малютин стал победителем на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Золотую медаль Малютин получил, придя к финишу за 1 минуту 44,79 секунды.

XXXV чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 23 мая 2021 года.

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