Россиянин Малютин завоевал золото на ЧЕ на дистанции 200 м вольным стилем

Российский пловец Мартин Малютин стал победителем на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Об этом 21 мая сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Золотую медаль Малютин получил, придя к финишу за 1 минуту 44,79 секунды.

Второе и третье места заняли представители Великобритании Данкан Скотт (+0,40 секунды) и Томас Дин (+0,55 секунды).

17 мая Малютин завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта.