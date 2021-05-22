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Ученые рассказали о полезных свойствах картофеля

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Ученые рассказали, что картофель, который критикуют многие диетологи, содержит много витаминов и других полезных веществ, необходимых для здоровья. Об этом пишет Medicalxpress.

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В составе картофеля есть витамин С. В среднем, в 150 г картошки содержится примерно 15% суточной нормы этого витамина. Он помогает не только поддерживать иммунитет, но и играет роль в формировании соединительной ткани, которая необходима работать суставам.

Также в картофеле содержится витамин В6. Он помогает работе сотни ферментов в организме, что способствует расщеплению белков. Указанный элемент также связан с устойчивостью психологического здоровья.

Помимо прочего, в картофеле содержится калий, помогающий работе сердца.

«Жареный, запеченный и жареный картофель содержит более высокий уровень калия, чем вареный или пюре, а картофель в мундире содержит около трети рекомендуемой суточной нормы», — сообщили эксперты.

В картофеле также содержится холин — небольшое соединение, которое присоединяется к жиру для образования фосфолипидов, строительных блоков клеточных стенок. Кроме того, в нем есть стойкий крахмал, который воздействует на организм как пребиотик — элемент важный, для работы кишечника.

Ранее, 26 апреля, нутрициолог Роман Пристанский рассказал о правильном употреблении картофеля. Он подчеркнул, что никаких особых правил по приготовлению вареного картофеля нет. Перед жаркой его лучше предварительно замочить в холодной воде, чтобы из него вышел лишний крахмал.

Он напомнил, что есть картофель следует не позднее, чем за 4–5 часов до сна. Это позволит снизить уровень сахара в крови в ночное время.

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