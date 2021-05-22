Онколог назвал способ выявить рак на ранних стадиях

Для того чтобы не упустить момент и своевременно купировать злокачественную опухоль, необходимо проходить медобследования согласно возрастным рамкам скринингов. Об этом в субботу, 22 мая, в интервью «РИА Новости» рассказал главный внештатный онколог и генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

«На сайтах главных онкологов и Минздрава в таблицах указаны возрастные рамки скринингов. Вот если их все вовремя проходить, то шанс пропустить начало онкологического заболевания очень невысок», — заявил Каприн.

По словам специалиста, свыше 90% пациентов, которые обнаружили рак, сделали это на ранних стадиях и после лечения многие годы живут в состоянии ремиссии. Чем раньше удается выявить онкологическое заболевание, тем больше шансов на успех, подчеркнул врач.

«Думаю, мы наконец нормализуем программы скринингов, будем четко проводить выборку людей для них. Затем упорядочим схемы движения вплоть до часов — когда именно тот или иной пациент должен попасть к определенному специалисту», — добавил Каприн, отвечая на вопрос о развитии в России диагностирования раковых заболеваний.

Накануне врачи из американской клиники «Мейо» рассказали о том, что кожное заболевание дерматомиозит является одним из симптомов развития рака легких. Это наименее известный предупреждающий знак, который позволяет выявить потенциальный риск рака.

Врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Григорий Кобяков 19 мая заявил, что изменения на поверхности кожи, боли при мочеиспускании, а также необычные ощущения при глотании могут быть первыми признаками онкологического заболевания.