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Каршеринг заявил о восстановлении спроса после ограничений по COVID-19
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Каршеринг заявил о восстановлении спроса после ограничений по COVID-19

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Спрос на услуги каршеринга полностью восстановился после ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на компании «Ситидрайв» и «Делимобиль».

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По данным пресс-службы «Ситидрайв», по отношению к прошлому году спрос восстановился на 100% и продолжает расти везде, кроме Сочи, где всё еще действуют ограничения.

«В регионе доступна только аренда от суток, что вызывает сильный негатив со стороны местных жителей и туристов, для которых такие условия оказываются неожиданностью, так как везде каршеринг давно работает в стандартном формате. Безусловно, это ощутимо сказывается на выручке: за 2020 год из-за ограничений в Сочи мы потеряли порядка 200 млн рублей», — отметили в каршеринге.

Согласно данным компании «Делимобиль», на рынке краткосрочной аренды автомобилей наблюдается не только восстановление спроса, но и его рост.

«Загрузка автомобилей увеличилась на 30% по сравнению с показателями весны 2020 года. Только за первые месяцы 2021 года мы пополнили автопарк более чем на 700 автомобилей и планомерно будем увеличивать число автомобилей. Кроме того, мы расширили географию присутствия, запустив работу в новом и перспективном регионе — Татарстане, останавливать географическую экспансию в 2021 году не планируем», — рассказали представители сервиса.

7 апреля стало известно, что в Москве число дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга сократилось с начала года почти вполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в Москве насчитывается шесть компаний, предоставляющих услуги каршеринга, а в автопарке операторов сейчас более 25 тыс. авто. При этом активно пользуется сервисом кратковременной аренды автомобилей свыше 1 млн пользователей.

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