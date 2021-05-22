Ученые узнали сроки ослабевания антител к новым штаммам коронавируса

Группа исследователей из японского Университета Йокогамы сообщила о том, что антитела, выработанные после после перенесенного COVID-19 временем ослабевают к новым штаммам инфекции. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает Kyodo.

В исследовании приняли участие 250 человек, которые заразились коронавирусом с февраля по апрель прошлого года. Ученые выяснили, что у 97% из тех, кто переболел в легкой форме, осталось достаточное количество антител через шесть месяцев после инициирования, а у 96% — через год. У перенесших вирус в тяжелой форме этот показатель достигал 100%.

Однако исследование установило, что эта защита уже неэффективна к новым мутировавшим штаммам. Ученые отметили, что у 69% бессимптомных или легких больных уже через 6 месяцев после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% - к индийскому. А устойчивость к бразильскому и британскому вариантам вируса остается лишь у 19% и 15% людей соответственно.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования говорят о необходимости вакцинации в условиях распространения новых штаммов.

Накануне, 21 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что у заразившихся новыми штаммами коронавирусной инфекции не зафиксированы серьезные изменения в течении болезни. Она также отметила, что новые мутации вируса не оказывают существенного влияния на эпидемиологический процесс.