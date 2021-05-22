Для папы римского сделают электромобиль из переработанных пластиковых бутылок

Американская компания Fisker, занимающаяся производством электрокаров, заявила о планах создать первый папамобиль (транспортное средство для официальных церемоний Папы Римского), который будет передвигаться только на электрической тяге.

Отмечается, что электромобиль будет сделан на базе кроссовера компании, начало производство которого запланировано на ноябрь текущего года. Защитный купол в машине понтифика будет при необходимости прятаться в крышу транспортного или выдвигаться.

It was an honor to have a private audience with Pope Francis @Pontifex . He is so conscience about our responsibility towards the environment & for our generations to come! Looking forward to make the 1st ALL electric Popemobile. #Fisker #love #EVs #PopeFrancis #vatican pic.twitter.com/0zdnXs6Bpo — Henrik Fisker (@henrikfisker) May 21, 2021

«Было честью удостоиться частной аудиенции с Папой Римским Франциском. Он очень хорошо осознает ответственность насчет окружающей среды, которая лежит на нас и будущих поколениях. С нетерпением жду момента создания первого полностью электрического папамобиля», — написал основатель компании Хенрик Фискер на своей странице в Twitter.

По информации агентства Reuters, при производстве электромобиля будут использованы переработанные пластиковые бутылки, выловленные из океана.

Уточняется, что на создание транспортного средства главу компании вдохновило трепетное отношение Папы Римского к защите окружающей среды.

Накануне, 21 мая, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов заявил о том, что появление официального дилера Tesla на территории России будет способствовать популяризации продаж электромобилей. Таким образом он прокомментировал заявление основателя Tesla Илона Маска о скором официальном появлении Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.