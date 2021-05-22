YouTube объявил о планах вставлять рекламу во все видео и ввести налоги

С 1 июня во все видео, размещенные на платформе YouTubе, даже не подключенные к партнерской программе, видеохостинг будет вставлять рекламу. Об этом сообщается в разделе «Условия использования» на сайте компании.

Согласно обновленным условиям пользования YouTube, с первого дня лета начнет действовать в том числе и право на монетизацию видеохостингом контента.

Кроме того, будут введены налоги для блогеров, живущих за пределами США, в том числе россиян. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет в том числе о доходах, полученных через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.

Блогеры должны будут до конца мая предоставить сервису Google AdSense ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены до 31 мая 2021 года, то с них может быть удержано до 24% от доходов с просмотров. При этом российские авторы при предоставлении налоговых сведений не будут облагаться сборами, так как между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение.

Ранее, 10 марта, стало известно, что иностранные социальные сети могут обязать выплачивать подоходный налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в соцсетях. Такое предложение было сформулировано Минцифры в плане развития отрасли информационных технологий в стране.

Предполагается, что проект закона будет готов к середине 2021 года и затронет платформы Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т.д. Разработкой законопроекта будут заниматься Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба.

Как пояснили эксперты, блогеры обычно получают деньги за рекламу на личный счет и никак его не оформляют.

7 апреля были опубликованы результаты анализа международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB), исходя из которых стало известно, что доходы российских блогеров от коммерческих интеграций в Instagram и YouTube в 2020 году более чем на треть превысили общую рекламную выручку всех отечественных издателей газет и журналов.