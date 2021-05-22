Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
YouTube объявил о планах вставлять рекламу во все видео и ввести налоги
Общество
В России введут «контролируемое пребывание» мигрантов
Мир
США сняли ограничения по дальности для ракет Южной Кореи
Спорт
Романов победил Кудряшова в главном бою турнира GAZFIGHT
Мир
Байден отшутился на вопрос о фотографиях НЛО в архивах Пентагона
Мир
Блинкен обсудил с Аббасом меры по соблюдению прекращения огня в Палестине
Мир
Минфин США разрешил не связанные с СП-2 операции с «Морспасслужбой» РФ
Спорт
Войцеховский победил Товалави на турнире GAZFIGHT
Мир
США приняли санкции против российских судов и компаний «Северного потока — 2»

YouTube объявил о планах вставлять рекламу во все видео и ввести налоги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 июня во все видео, размещенные на платформе YouTubе, даже не подключенные к партнерской программе, видеохостинг будет вставлять рекламу. Об этом сообщается в разделе «Условия использования» на сайте компании.

Расчехление игрушек: почему YouTube запрещает рекламу для детей
Детский сегмент YouTube ждут большие изменения, блогеры паникуют

Согласно обновленным условиям пользования YouTube, с первого дня лета начнет действовать в том числе и право на монетизацию видеохостингом контента.

Кроме того, будут введены налоги для блогеров, живущих за пределами США, в том числе россиян. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет в том числе о доходах, полученных через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.

Блогеры должны будут до конца мая предоставить сервису Google AdSense ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены до 31 мая 2021 года, то с них может быть удержано до 24% от доходов с просмотров. При этом российские авторы при предоставлении налоговых сведений не будут облагаться сборами, так как между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение.

Ранее, 10 марта, стало известно, что иностранные социальные сети могут обязать выплачивать подоходный налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в соцсетях. Такое предложение было сформулировано Минцифры в плане развития отрасли информационных технологий в стране.

Предполагается, что проект закона будет готов к середине 2021 года и затронет платформы Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т.д. Разработкой законопроекта будут заниматься Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба.

Как пояснили эксперты, блогеры обычно получают деньги за рекламу на личный счет и никак его не оформляют.

7 апреля были опубликованы результаты анализа международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB), исходя из которых стало известно, что доходы российских блогеров от коммерческих интеграций в Instagram и YouTube в 2020 году более чем на треть превысили общую рекламную выручку всех отечественных издателей газет и журналов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021