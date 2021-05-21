В Кремле отреагировали на новые санкции США против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение минфином США новых санкций против проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Отвечая на вопрос, повлияют ли объявленные рестрикции на перспективы саммита президентов России и США, представитель Кремля заявил, что «надо разобраться».

«Надо разобраться. (Американские. — Ред.) коллеги, как всегда, говорят одно, делают другое», — сказал Песков в пятницу, 21 мая.

Ранее в этот день стало известно, что США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток — 2».

В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, участвующих в строительстве трубопровода, в том числе «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Среди компаний, подпавших под санкции, «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Кроме того, ООО «Коксохимтранс», уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине, добавили и в перечень по строящемуся трубопроводу.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.