В Москве несколько мужчин со стрельбой похитили девушку

Правоохранительные органы Москвы выясняют обстоятельства возможного похищения девушки в столичном районе Некрасовка, сообщает 21 мая телеканал РЕН ТВ.

По его данным, вечером 20 мая в полицию поступила информация о том, что молодую девушку силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщила свидетельница происшествия, ее знакомую забрали подъехавшие на двух машинах мужчины, которые отстреливались при попытке очевидцев остановить похищение. Выстрелы производились, предположительно, из травматического пистолета.

Знакомая девушки рассказала, что одним из нападавших был жених потерпевшей, поэтому похищение могло стать частью национального обычая.

Известно, что сотрудники правоохранительных служб уже нашли предполагаемых похитителей, которые заявили, что виновницей конфликта является сама девушка.

В конце февраля двое молодых людей были похищены во Владимире и перевезены в Москву в багажнике автомобиля «Киа Рио». Злоумышленники привезли мужчин в один из гаражей, где избивали, требуя у них 200 тыс. рублей.

Помогла освободиться молодым людям знакомая девушка, сообщив о произошедшем полицейским. Стражи порядка смогли оперативно отыскать и освободить похищенных.