Путин поручил устранить барьеры при получении социальных услуг

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) внести изменения в законодательство для устранения барьеров при получении гражданами соцуслуг.

Отмечается, что срок поручения — до 1 сентября 2021 года.

«Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: провести анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуг в организациях социальной сферы, и внести необходимые изменения <...> устраняющие избыточные барьеры, необоснованные процедуры, ограничивающие права граждан на получение таких услуг», — говорится в перечне поручений Путина, который опубликован 19 мая на сайте Кремля.

Глава государства также поручил до 1 июня 2022 года представить доклад по созданию механизма обмена региональными практиками в социальной сфере и внедрения их в деятельность соответствующих организаций. Уточняется, что данное поручение Путин направил комиссиям Госсовета РФ по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Социальная политика», «Здравоохранение» и «Образование» и АСИ.

Кроме того, АСИ до 1 июня 2021-го должно создать базу данных с лучшими региональными практиками предоставления соцуслуг. Агентству также необходимо обеспечить к ней доступ органов власти российских регионов, а также направить туда рекомендации по внедрению целевых моделей по направлениям «Здравоохранение», «Рынок труда и поддержка занятости», «Социальная защита».

Агентство стратегических инициатив помимо этого проведет до 1 декабря текущего года анализ получения соцуслуг и разработает новые целевые модели.

Ранее, 15 апреля, глава государства поручил пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере. Он призвал убрать из них «бессмысленные и забюрокраченные» процедуры, унижающие людей. Российский лидер подчеркнул, что избавляться от процедур, которые неудобны для граждан, необходимо.

В феврале вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что около 200 госуслуг, которые в настоящее время предоставляются в бумажном виде, переведут в цифровой формат к 2023 году. По его словам, перед каждым руководителем стоит задача не только быстрого перевода в цифровой формат, но и оперативности предоставления этих услуг.