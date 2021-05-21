Шойгу заявил о серийном производстве боевых роботов с ИИ в России

В России созданы боевые роботы с искусственным интеллектом (ИИ), заявил 21 мая глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Началось серийное производство боевых роботов», — сказал он в ходе просветительского марафона «Новое знание».

Он подчеркнула, что роботы — не просто экспериментальные образцы. По словам министра, их можно показывать в фантастических фильмах, так как они могут самостоятельно воевать.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал «Газете.ру» заявление Шойгу. По его словам, несмотря на высокую стоимость подобных разработок, «лучше рисковать техникой, которая может быть уничтожена, чем рисковать жизнями».

Накануне источники в Минобороны рассказали «Известиям», что в составе морской пехоты сформированы новые подразделения, задача которых — охотиться за беспилотными летательными аппаратами. Первые учения новых подразделений прошли в мае на Каспийском море.

В январе сообщалось, что армия России планирует быстро нарастить количество тяжелых роботов-саперов и роботов-пожарных. Уже в этом году их парк в войсках удвоится, но закупки не остановятся.