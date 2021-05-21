Губернатор Нью-Йорка разыграет $5 млн среди привившихся от COVID-19

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о запуске лотереи, в которой можно выиграть $5 млн. Для участия необходимо лишь одно условие — пройти вакцинацию от коронавируса в одном из 10 государственных учреждений. Об этом Куомо написал в своем Twitter 21 мая.

Уточняется, что участники лотереи должны пройти вакцинацию препаратами марки Pfizer или Johnson & Johnson. Принять участие в розыгрыше денежного приза смогут люди в возрасте старше 18 лет.

По условиям лотереи, каждый привитый получает бесплатный билет на участие. Билеты также можно приобрести за $20 в десяти розничных магазинах.

14 мая мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал бесплатный бургер и картошку фри каждому американцу за прохождение вакцинации от коронавируса. В ходе акции, начиная с 13 мая, получить бесплатный фастфуд смогут все привившиеся в передвижных пунктах.

4 мая стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден спрогнозировал к концу лета улучшение ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции и выработку у американцев иммунитета к COVID-19.

США по прежнему находятся на первом месте по числу выявления случаев коронавирусной инфекции в мире. По информации портала Worldometer, с начала пандемии в США в общей сложности выявили более 33,8 млн заболевших, скончались более 602 тыс. пациентов.