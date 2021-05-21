Психолог рассказала о пользе игрушек «поп-ит» и «симпл-димпл» для детей

Детский психолог Наталья Наумова в пятницу, 21 мая, рассказала о полезных свойствах антистресс-игрушек «поп-ит»и «симпл-димпл» для дошкольников.

По ее словам, терапия с использованием этих игрушек наиболее полезна именно для детей дошкольного возраста. В частности, такие игры способствуют сенсорному развитию детей, отметила эксперт.

«Когда ребенок что-то мнет, нажимает, он отвлекается и на какое-то время расслабляется, поэтому есть от этого польза. Детям это действительно нравится, они успокаиваются немножко, потому что они получают тактильный опыт дополнительный, но польза минимальная. Сенсорное развитие это дает для дошкольников, а дальше больше в удовольствие», — объяснила специалист в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в этот же день Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние антистресс-игрушек «поп-ит», «симпл-димпл» и других на детей. Данное поручение было дано после обращения родительского сообщества, передает НСН.

Как пояснили в ведомстве, «поп-ит» и «симпл-димпл» — игрушки, сделанные из резины или пластика, с полусферами, которые издают щелкающий звук при нажатии, а игрушки «сквиш» после сжатия принимают прежнюю форму.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что спрос на антистресс-игрушки «поп-ит» вырос в пять раз за последние две недели, в 13 раз увеличился спрос на их уменьшенную версию — «симпл-димпл». Популярность таких игрушек стала расти весной благодаря видео в соцсети TikTok.