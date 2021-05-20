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Спрос на антистресс-игрушки «поп ит» вырос в пять раз за две недели

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Спрос на антистресс-игрушки «поп ит» вырос в пять раз за последние две недели, в 13 раз увеличился спрос на их уменьшенную версию — «симпл дипл».

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Популярность таких игрушек стала расти весной благодаря видео в соцсети TikTok.

«Поп ит» представляет собой цветную силиконовую фигуру (в форме круга, прямоугольника, каких-либо животных и др.) размером больше ладони и имеющую бугорки, которые вдавливаются с характерным щелкающим звуком, напоминающим звук щелчка при лопании пузырьков на защитной пленке. Некоторые пользователи утверждают, что игрушка помогает концентрации внимания, а также развивает мелкую моторику.

В свою очередь, «сипмл димпл» можно описать как уменьшенную версию «поп ита». Отличие заключается только в том, что бугорки на изделии не всегда четко упорядочены.

Модные игрушки можно приобрести как в магазинах, так и на сайте «Авито», где в последнее время их количество значительно увеличилось: за последние две недели продажи возрасти в 12 раз. В среднем такая игрушка стоит от 200–250 рублей за штуку.

«Ажиотаж вокруг таких игрушек во многом обусловлен высокой скоростью распространения новых трендов среди молодежи в соцсетях. Как правило, именно дети и поколение Z подхватывают интересные тренды и несут их в массы. Так же произошло и с новыми антистресс-игрушками — спрос и предложение на сайте в течение буквально одного месяца выросли в разы», — заявил руководитель макрокатегории Lifestyle «Авито» Алексей Козловский.

По данным объявлений «ВКонтакте», в мае текущего года пользователи сервиса стали искать игрушку-антистресс «симпл димпл» в 12 раз чаще, чем в апреле. Игрушку «поп ит» в мае стали искать на 199% больше.

Также в мае количество просмотров объявлений по соответствующим запросам увеличилось в 4,5 раза, а количество объявлений о продаже игрушек на платформе социальной сети стало больше в 4,2 раза.

Цена не сильно отличается от той, что представлена на «Авито»: в среднем от 220 до 250 рублей.

В 2017 году наиболее популярной игрушкой в России стал спиннер. Его популярность привела к росту импорта пластмассовых игрушек на 32% во II квартале 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как отмечается в исследовании AliExpress и «Яндекс.Денег», спиннер стал самым популярным запросом у российских пользователей интернет-магазина: его искали более 800 тыс. пользователей.

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