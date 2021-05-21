Около сотни старинных предметов нашли на дне реки в Великом Новгороде

Водолазы нашли старинные предметы на дне реки Волхов в Великом Новгороде, сообщает Интерфакс с ссылкой на пресс-службу Новгородского государственного музея-заповедника.

Представители заповедника отмечают, что в реке были обнаружены монеты, крючки, пряжки, подковы и другие предметы старины. Всего со дна реки специалисты смогли собрать 98 различных артефактов. Как отмечает ИА FlashNord, в 2022 году изучение дна реки Волхов будет продолжено.

Ранее археологи обнаружили 48 погребений во время исследований на территории Мирожского монастыря в Пскове. Предполагается, что кладбище действовало с XIII по XVIII век. В некоторых захоронениях обнаружены предметы личного благочестия, серьги, бусы и костюмы.