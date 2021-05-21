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МИД РФ предупредил о подготовке боевиками провокации в Сирии
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МИД РФ предупредил о подготовке боевиками провокации в Сирии

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Действующая на территории Сирии террористическая группировка «Джабхат Ан-Нусра», запрещенная в России, ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ. Об этом 21 мая говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

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По словам Захаровой, информация о будущей провокации получена из надежного источника. Действовать организаторы будут по отработанному сценарию с участием представителей неправительственной организации «Белые каски». добавила Захарова.

Она указала, что накапливаемые боевиками в Идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения.

«Как хорошо известно, действующие в Сирии терформирования и их пособники с подачи своих зарубежных кураторов прибегают к тактике постановочных химических атак. Ответственность за эти провокации в рамках раскручиваемых впоследствии пропагандистских кампаний неизменно возлагается на Правительство САР», — подчеркнула она.

Как указала представитель МИД, в преддверии проведения 26 мая выборов президента Сирии угроза применения таких грязных методов возрастает. Дипломат выразила надежду на то, что обнародование информации, поспособствует срыву преступных планов и предотвратит гибель людей.

В конце апреля в Сирии зафиксировали подозрительную активность «Белых касок». Кроме того, по данным российских военных, боевики доставляют отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба.

В октябре 2020 года стало известно, что в ходе подготовки провокации с химоружием в Сирии погибли четыре террориста. Боевики погибли при взрыве на складе, где хранились боеприпасы и хлоросодержащие вещества. Инцидент произошел в 13 км от Идлиба.

«Белые каски», или «Сирийская гражданская оборона», — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Ее неоднократно обвиняли в распространении ложной информации — в частности, были представлены доказательства постановочных съемок якобы имевшей место химатаки в сирийско Думе. Провокация позволила Западу обвинить Дамаск в применении химического оружия и совершить ракетные удары по сирийской территории.

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