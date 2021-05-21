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Воробьев предложил Маску построить завод Tesla в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ответ на слова американского предпринимателя Илона Маска о возможном размещении завода по производству электромобилей Tesla в России предложил ему построить предприятие на территории региона.

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«Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место», — написал Воробьев в своем Twitter.

Пользователи Сети также поддержали эту инициативу.

«Предлагаю Богородский округ, город Электроугли. Прекрасное место для будущего завода Tesla», — говорится в одном из коментариев.

Ранее в этот день инженер и миллиардер Илон Маск анонсировал скорое официальное появление электромобилей Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ. По словам изобретателя, сейчас компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

В Кремле же понадеялись на то, что в скором времени президент РФ Владимир Путин сможет обсудить с Маском его предложение о размещении на территории страны такого завода.

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