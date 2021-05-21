В Кремле допустили диалог Путина и Маска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени российский лидер Владимир Путин сможет обсудить с главой компании Tesla Илоном Маском его предложение о размещении на территории России завода по производству электромобилей. По его словам, на данный момент конкретной подготовки к такому диалогу пока не ведется.

«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в этот же день Илон Маск анонсировал скорое официальное появление автомобилей Tesla в России и других странах СНГ. По его словам, он рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.

Также он выступил за усиление диалога между Россией и Соединенными Штатами, уточнив, что между странами должно быть больше коммуникаций.

Выступая на российском марафоне «Новое знание», который проходит в эту пятницу в Москве, Маск рассказал, что в течение 50 лет в мире многое изменится: будут перемены в технологиях, станут доступны космические путешествия, будут активно проводиться исследования ДНК.