Илон Маск назвал способ начать полеты за пределы Солнечной системы

Для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию. Об этом в пятницу, 21 мая, в ходе онлайн-выступления на российском марафоне «Новое знание», заявил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать <...> использовать антиматерию, а также коллапс материй <...> и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы», — подчеркнул он.

В ходе марафона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков задал вопрос Маску о том, что будет с миром через 50 лет. По словам предпринимателя, многое изменится — будут перемены в технологиях, станут доступны космические путешествия, будут активно проводиться исследования ДНК.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.