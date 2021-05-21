Большая вода: в Хакасии объявлен режим ЧС

Для борьбы с паводком в Абазу прибыли военные и колонна техники, состоящая из двух бульдозеров, трех КамАЗов, двух экскаваторов, грейдера и трактора. В полной готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС, состоящая из 60 человек, в распоряжении которых имеется 13 единиц техники, а также четыре плавсредства