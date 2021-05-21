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Большая вода: в Хакасии объявлен режим ЧС

Паводок захватывает новые территории
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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Уровень воды в Абакане продолжает повышаться. По последним данным МЧС, в Хакасии подтоплены 207 приусадебных участков, 108 домов и 351 участок в дачных обществах, расположенных в пойме реки. Ситуация может усложниться и в других регионах. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
В течение дня вода зашла на ряд приусадебных участков в Аскизском и Бейском районах республики
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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Увеличилось количество подтопленных участков в Абазе
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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Все силы экстренных служб направлены на оказание помощи населению в зоне подтопления
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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Сотрудники МЧС регулярно обходят охваченные паводком территории
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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Спасатели помогают жителю, пострадавшему в результате паводка
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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона
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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Вода уже начала подмывать дамбы в ряде населенных пунктов
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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Для борьбы с паводком в Абазу прибыли военные и колонна техники, состоящая из двух бульдозеров, трех КамАЗов, двух экскаваторов, грейдера и трактора. В полной готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС, состоящая из 60 человек, в распоряжении которых имеется 13 единиц техники, а также четыре плавсредства
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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Пункты временного размещения пострадавших от наводнения открыты на территории всей республики
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