В Петербурге прошел вечер в честь 25-летия Культурного центра Елены Образцовой

В Санкт-Петербурге в четверг, 20 мая, прошел вечер, посвященный 25-летию культурного центра оперной певицы Елены Образцовой.

В Президентской библиотеке на Сенатской площади собрались лауреаты международных конкурсов молодых оперных певцов им. Образцовой и концертный хор, которые исполнили арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.

Также на встрече присутствовал художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

«Когда мне нужно в моей музыкальной профессии исполнить что-нибудь такое, которое похоже на голос Елены Васильевны, я начинаю представлять, как это было бы у нее, и тогда получается», — рассказал он корреспонденту «Известий».

В культурном центре артисты с мировой славой делятся опытом с молодыми талантами, а также раскрывают секреты мастерства. Площадка объединила вокальные и инструментальные школы, чтобы дать талантливым исполнителям шанс попасть на лучшие сцены мира.

«Очень разнообразный концерт, разнообразная программа, как сама Елена Васильевна любила. Конечно, сейчас есть достойные певицы сопрано, которые могут продолжать ее традиции», рассказал художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело.

Советская и российская оперная певица Елена Образцова (1939–2015) — одна из выдающихся исполнительниц второй половины ХХ века. Еще в годы обучения в Ленинградской консерватории она стала солисткой Большого театра (1964–2009). Выступала на всех ведущих оперных сценах мира.

В 1999 году основала в Санкт-Петербурге международный конкурс молодых оперных певцов своего имени, на котором первым обладателем Гран-при стал звездный артист мировой оперы Ильдар Абдразаков.