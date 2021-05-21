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В ГД предложили заселить нуждающихся в ведомственные общежития

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Бывшие ведомственные общежития хотят использовать для временного проживания нуждающихся. Такие поправки в действующее регулирование готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Об этом «Известиям» рассказали в комитете.

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Зависший с 2016-го законопроект о бывших ведомственных общежитиях рассмотрят во втором чтении в ближайшее время, рассказали «Известиям» в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

После приватизации предприятий, в ведении которых находились общежития, они перешли или в частную собственность, или муниципалитетам. Такие дома есть в каждом городе страны, сказала «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Например, только в подмосковном Сергиевом Посаде их более трех, отметил первый запред комитета Сергей Пахомов.

Следующим шагом мы будем предлагать ввести упрощенный порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. И тогда они смогут их использовать в том числе как маневренный фонд. Мы готовим такую законодательную инициативу, — сообщил «Известиям» парламентарий.
Маневренный фонд — жилье, временно предоставляемое нуждающимся гражданам по договору социального найма.

Законопроект предполагает, что в домах, которые передаются органам местного самоуправления, с жителями будет заключен договор социального найма согласно нормам ЖК РФ. В случае, если дома приватизированы в частную собственность, а жилое помещение предоставлено гражданам до этого, то заключается договор найма в соответствии с Гражданским кодексом РФ, сказал Сергей Пахомов.

Плата нанимателя за жилое помещение включает в себя: за наем, за содержание и текущий ремонт общего имущества и за коммунальные услуги. Капремонт оплачивает собственник. Размер тарифов устанавливается наймодателем, но не может превышать величины, устанавливаемой ч. 3 ст. 156,1 ст. 57 ЖК РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилой ход: в ведомственные общежития предложили заселить нуждающихся

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