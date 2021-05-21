В системе COVID-тестов на «Евровидении» нашли уязвимость

Пандемия COVID-19 вынудила организаторов музыкального конкурса «Евровидение» создать многоступенчатую систему мониторинга инфекции, важную роль в которой играет сконструированный интернациональной группой ученых прибор SpiroNose. Разработка позволяет быстро диагностировать наличие коронавируса с помощью анализа органических соединений в выдыхаемом человеком воздухе. Чтобы сдать анализ, нужно просто подуть в трубку.

Все, кто присутствует на «Евровидении», обязаны проходить тесты на коронавирус, пояснила специальный корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алёшкина, работающая сейчас в пресс-центре конкурса. Можно выбрать: сдать мазок или подышать в трубочку.

На днях журнал Science сообщил, что SpiroNose показал как минимум 25 подтвержденных ложноотрицательных результатов тестирования.

Все подобные случаи рассмотрели специалисты службы общественного здравоохранения Амстердама, министерства здравоохранения Нидерландов и Breathomix. Они пришли к выводу, что ошибки — вина персонала, неправильно использовавшего систему, а не некорректная работа SpiroNose.

После проверки создатели пообещали усовершенствовать свою разработку, амедицинские власти дали добро на ее дальнейшее использование. Решение дало возможность применить прибор на «Евровидении».



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Вылетели в трубочку: в СOVID-тестах на «Евровидении» нашли уязвимость