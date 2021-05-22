«Постараюсь максимально продлить свою игровую карьеру»

Розыгрыш чемпионата России по женскому гандболу сезона-2020/21 завершится в воскресенье, 23 мая, в Ростове-на-Дону. Местный «Ростов-Дон» в ответном матче финала плей-офф Суперлиги примет московский ЦСКА. Неделей ранее армейский коллектив выиграл дома 30:23. Обычно разница в семь мячей не отыгрывается, поэтому высока вероятность, что ростовчанки впервые с 2016 года останутся без золота национального первенства.

Они побеждали в этом турнире четыре раза подряд. Прошлым летом клуб покинула правый крайний Марина Судакова, которая перешла в ЦСКА. Это одна из самых титулованных из ныне действующих гандболисток. На счету 32-летней спортсменки победа на чемпионате мира 2009 года и золото Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро. Судакова почти всю карьеру провела в «Ростов-Доне», выступая за него в период с 2004 по 2020 год, за исключением сезона-2016/17, который провела в краснодарской «Кубани».

На ее счету четыре победы с донским клубом в чемпионате России и восемь в Кубке России. Сейчас она может добавить себе чемпионство уже с ЦСКА, что для красно-синих станет первым подобным успехом на второй год существования. Кроме того, еще через неделю армейскому коллективу предстоит принять участие в «Финале четырех» Лиги чемпионов, куда он пробился с первого раза. Главный европейский клубный трофей Судаковой завоевать с ростовчанками так ни разу и не удалось.

После первого матча финала Суперлиги она прокомментировала «Известиям» ход решающего противостояния внутреннего чемпионата, объяснила причины отъезда из родного клуба и рассказала о реакции на непопадание в предварительный состав сборной на Олимпиаду в Токио.

— Почему в течение одной недели команда провела два таких разных матча: с трудом прошла «Ладу» (минимальная победа 29:28 в ответном матче после ничьей 25:25 в первой игре), а затем разгромила «Ростов-Дон»?

— Ответная встреча с волжским клубом получилась такой тяжелой, потому что отдали много сил в первом матче полуфинала в Тольятти. Были ошибки, вызванные усталостью. Стоит отметить и выступление гандболисток «Лады», оказавших нам серьезное сопротивление. Перед первым финальным матчем с «Ростовом» у нас было время, чтобы восстановиться, набраться сил и подойти к этой игре в полной боеготовности.

— Вообще было удивительно: как вы катком проехались по чемпиону.

— (перебивает) Нельзя говорить такие громкие слова! Победить хотят все: и мы, и они. Сейчас финал, самые важные игры сезона. Просто в первом матче удача была на нашей стороне. Мы всей командой пытались воплотить на площадке то, что задумали и отработали на тренировках.

— Как эту удачу и настрой перенести на ответный матч в Ростове-на-Дону?

— Надо больше работать и разобрать те ошибки, которые мы допустили в первой игре. Даже в победном матче они всё равно случаются. Надо будет основательно подготовиться, проанализировать как свои действия, так и действия соперника. Той подготовки, что была перед первой игрой, недостаточно. Надеемся, что матч в Ростове сложится для нас еще лучше.

— Это не первая игра против «Ростов-Дона» в нынешнем сезоне. Для вас, после 15 лет выступлений за родной клуб, матчи против него в форме ЦСКА остаются принципиальными?

— Что тут сказать? Ростов как был, так и остается моим любимым городом. В этой команде я провела почти всю свою жизнь. Но это было раньше, до того, как я переехала в Москву. Мой клуб теперь ЦСКА, и всё, что тут происходит, мне очень нравится и вызывает только приятные эмоции.

— Почему решили поменять Ростов на Москву? Тяжело далось это решение?

— Руководство ЦСКА давно проявляло ко мне интерес и хотело видеть в команде. На мое решение повлиял и тот факт, что в составе «Ростов-Дона» я получала мало игровой практики. Во многом из-за этого мне было легче решиться на такой шаг. Конечно же, я советовалась со своей семьей, и очень рада, что мои близкие поддержали этот выбор.

— Как в бытовом плане сложился переезд? Появились ли в столице любимые места?

— Если честно, даже не столкнулась с какими-то сложностями. Переехали всей семьей и сейчас живем в очень хорошем месте, где вокруг много парков и детских площадок. Неподалеку от нас расположена красивая набережная — отличное место для прогулок и совместного отдыха. Частенько кормим уток хлебом (улыбается).

— Расстроились, когда вас не оказалось в расширенном списке кандидатов на Олимпиаду в Токио?

— Скажу так: я не расстроилась, потому что понимаю, насколько высокая конкуренция на моей позиции. Очень здорово, что сейчас в распоряжении тренерского штаба сборной России есть много игроков, достойных представлять национальную команду на Олимпийских играх. Да, я не попала, значит, надо было больше работать! Для меня это станет лишь дополнительным стимулом, чтобы продолжать еще усерднее трудиться и заслужить свой шанс на возвращение в сборную.

— Со стороны игрока какие вы видите перспективы у нашей команды на Олимпиаде?

— Всегда надо рассчитывать и верить в самое лучшее. Будет очень большая конкуренция, и на пути к медалям придется столкнуться с достаточно мастеровитыми и серьезными оппонентами. Но и у нашей команды хватает опыта выступлений на самом высоком уровне. Мы не раз демонстрировали, что способны выгрызать нужный результат в решающих стадиях крупнейших турниров. Будем активно поддерживать нашу команду и надеяться на то, что им по силам оказаться в числе лучших.

— Сколько еще планируете выступать на самом высоком уровне?

— Желания и азарта во мне еще с избытком. В то же время старые травмы периодически напоминают о себе. На такой вопрос никогда нельзя ответить наверняка, гадать здесь бессмысленно. Могу лишь заверить, что со своей стороны постараюсь сделать всё возможное, чтобы максимально продлить свою игровую карьеру.