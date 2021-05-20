Россия успешно разместила евробонды на сумму €1,5 млрд

Минфин России закрыл книгу заявок суверенных еврооблигаций, представленных двумя траншами с суммарным объемом привлеченных средств €1,5 млрд. Об этом «Известиям» сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По его словам, доразмещение обращающихся еврооблигаций «Россия 2027» и выпуск новых еврооблигаций «Россия 2036» позволили Минфину продолжить формирование ликвидной суверенной кривой в евро. Доходность по довыпуску составила 1,368%, а по новому выпуску — 2,65%.

«После успешного выхода на рынок в текущий момент в обращении находится четыре выпуска государственных еврооблигаций общим объемом €5,25 млрд со сроками до погашения от 4 до 15 лет», — подсчитал Шулаков.

Построение книги заявок и размещение проходили на следующий день после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкина. Новый выпуск стал рекордным по сроку до погашения не только для корпоративных размещений из СНГ, но и для суверенных рыночных заимствований.

В книге заявок приняли активное участие иностранные инвесторы, на долю которых в выпуске «Россия 2036» пришлось около 70% общего спроса. В сделке существенную роль сыграли такие инвесторы, как иностранные суверенные фонды — более 5% от общего объема заявок.

Ранее, в апреле, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в этом году не собирается отказываться от планов по выходу на внешние рынки, несмотря на растущее санкционное давление.

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