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Россия успешно разместила евробонды на сумму €1,5 млрд

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Минфин России закрыл книгу заявок суверенных еврооблигаций, представленных двумя траншами с суммарным объемом привлеченных средств €1,5 млрд. Об этом «Известиям» сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

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По его словам, доразмещение обращающихся еврооблигаций «Россия 2027» и выпуск новых еврооблигаций «Россия 2036» позволили Минфину продолжить формирование ликвидной суверенной кривой в евро. Доходность по довыпуску составила 1,368%, а по новому выпуску — 2,65%.

«После успешного выхода на рынок в текущий момент в обращении находится четыре выпуска государственных еврооблигаций общим объемом €5,25 млрд со сроками до погашения от 4 до 15 лет», — подсчитал Шулаков.

Построение книги заявок и размещение проходили на следующий день после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкина. Новый выпуск стал рекордным по сроку до погашения не только для корпоративных размещений из СНГ, но и для суверенных рыночных заимствований.

В книге заявок приняли активное участие иностранные инвесторы, на долю которых в выпуске «Россия 2036» пришлось около 70% общего спроса. В сделке существенную роль сыграли такие инвесторы, как иностранные суверенные фонды — более 5% от общего объема заявок.

Ранее, в апреле, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в этом году не собирается отказываться от планов по выходу на внешние рынки, несмотря на растущее санкционное давление.

14 мая ЦБ РФ опубликовал обзор рисков финансовых рынков. Согласно документу, доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в общем объеме рынка ОФЗ в апреле упала на 1,4% и на конец месяца составила 18,8%. Объем вложений снизился на 130 млрд рублей.

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