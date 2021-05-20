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МИД РФ обсудил с ХАМАС пути выхода из конфликта между Израилем и Палестиной

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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с руководством радикальной группировки ХАМАС пути выхода из палестино-израильского конфликта. Об этом 20 мая сообщили в МИД РФ.

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«20 мая по инициативе палестинской стороны состоялись телефонные разговоры специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Л. Богданова с председателем политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией и заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе беседы стороны обсудили пути выхода из существующего конфликта, жертвами которого становятся в том числе и мирные жители. Кроме того, эскалация сопровождается разрушением инфраструктуры и «деградацией гуманитарной ситуации».

Руководители ХАМАС также проинформировали об усилиях посредников из Египта, Катара и ООН, нацеленных на прекращение военных действий в регионе.

«С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка мирного политического урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе», — говорится в сообщении МИДа.

Ранее в четверг Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и радикальную группировку ХАМАС срочно прекратить боевые действия и назвал адом жизнь детей в секторе Газа. Кроме того, Гутерриш призвал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа гуманитарной помощи: питания, топлива и медикаментов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 мая сообщил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, как развиваются события в Палестине и Израиле, разделяя с другими государствами крайнюю обеспокоенность.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обмениваются ракетными ударами.

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