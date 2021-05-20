Генсек ООН назвал адом жизнь детей в Газе и призвал к деэскалации конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 20 мая призвал Израиль и радикальную группировку ХАМАС срочно прекратить боевые действия и назвал адом жизнь детей в секторе Газа.

«Если и есть ад на земле, то это жизнь детей в Газе. <…> Я призываю все стороны прекратить боевые действия сейчас же. Я повторяю свой призыв ко всем сторонам немедленно прекратить огонь», — сказал Гутерриш на заседании ООН, трансляция которого велась на сайте организации.

Кроме того, Гутерриш призвал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа гуманитарной помощи: питания, топлива и медикаментов.

«Между тем для удовлетворения насущных потребностей я работаю над выделением средств из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, а координатор по гуманитарным вопросам намеревается выделить $14 млн из гуманитарного фонда для оккупированных палестинских территорий», — добавил генсек ООН.

Ранее в этот день сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил заседание правительства, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности, в том числе прекращение огня в секторе Газа.

Днем ранее Россия сообщила о готовности сыграть роль посредника в палестино-израильском конфликте для его урегулирования. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 мая сообщил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, как развиваются события в Палестине и Израиле, разделяя с другими государствами крайнюю обеспокоенность.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обмениваются ракетными ударами.