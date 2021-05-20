Гаджиев назвал фаворита боя Кудряшова с Романовым

Предстоящий бой Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова станет поединком опытного профессионала с очень хорошим любителем. Об этом 20 мая телеканалу РЕН ТВ рассказал президент Fight Nights Gobal Камил Гаджиев.

По его словам, Кудряшова он знает хорошо и наблюдает за его карьерой. Романов для него — «крепкий любитель». При этом, как признался Гаджиев, именно в Романове он видит фаворита боя, но и у Кудряшов есть шансы на победу.

«Почему-то мне сейчас начинает казаться, что Романов вырисовывается фаворитом, особенно если бой продлится 5-6 раундов. Если Дима сможет решить свои вопросы быстро и в начале, то у него есть шанс», — объяснил он свою точку зрения.

На итогах поединка может сказаться отсутствие у Кудряшова боев в последние два года, добавил Гаджиев.

«У Романова очень плотный удар. Это аргумент. У Кудряшова удар тоже есть, но все же, за Романова скорее скажет его удар, а за Кудряшова скажет то, что у него были большие бои, на публике, при зрителях», — подытожил Гаджиев.

Накануне тренеры Романова и Кудряшова раскрыли свои ожидания от боя. Тренер Романова Александр Жук выразил надежду на отличный бой, но отметил, что его подопечному будет не просто одолеть соперника.

В свою очередь тренер Кудряшова Андрей Бупас назвал одной из основных задач боя помимо победы его подопечного возможность «уделать Жука».

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.