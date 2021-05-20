Тренеры Романова и Кудряшова раскрыли свои ожидания от боя

Тренер боксера Евгения Романова, который 21 мая встретится на ринге с Дмитрием Кудряшвым в рамках боксерского турнира, организованного промоушеном рэпера Басты, выразил надежду, на отличный бой, но отметил, что его подопечному будет не просто одолеть соперника.

«Это тяжелый оппонент для Евгения Романова — у Димы большой опыт в профессиональном боксе, однако ничего невозможного нет. Я считаю, что рубка будет хорошая, бой будет отличный», — заявил Александр Жук в документальном фильме о боксе «Нокдаун», представленным Бастой на Youtube в преддверии мероприятия 17 мая .

В свою очередь тренер Кудряшова Андрей Бупас назвал одной из основных задач боя помимо победы его подопечного возможность «уделать Жука».

«Если честно, для меня это первая задача в этом бою, чтобы Дима выиграл, чтобы уделать Жука», — рассказал тренер.

Также Бупас назвал предстоящий турнир возможностью для российского бокса зажечь новые звезды, за которых российские зрители потом смогут болеть. Он подчеркнул, что на сегодняшний день бокс в стране немного «подзамерз».

«Мы все смотрим на старых ребят, которые давным-давно боксируют, — Александра Поветкина, Дениса Лебедева. Первая задача, которая перед нами стоит, — показывать российским фанатам новых героев, чтобы они видели, что есть другие ребята — они смогут стать впоследствии суперзвездами мирового бокса», — добавил он.

19 мая Кудряшов пообещал Романову дебютный проигрыш. По его словам, Романов — хороший боксер, но цель самого Кудряшова состоит в будущей победе.

В этот же день боксеры провели открытую тренировку перед поединком на турнире GAZFIGHT. Они пообещали, что поединок будет зрелищным. При этом Романов подчеркнул, что на открытой тренировке показал лишь 3% своей силы, поэтому на ринге ожидается яркий бой.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.