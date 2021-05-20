Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Число просмотров трансляции первого дня марафона «Новое знание» превысило 5 млн
Мир
В Греции число случаев коронавируса превысило 385 тыс.
Общество
В России перехватили шедшую в ЕС крупнейшую партию героина
Общество
Ученые не выявили у беременных нежелательные реакции на «Спутник V»
Общество
Напавшего на полицейского в Москве 23 января приговорили к четырем годам колонии
Общество
Чернышенко обсудит планы по увеличению турпотока на Камчатку с властями региона
Спорт
Боксер Кудряшов впервые в карьере не стал сгонять вес перед боем
Мир
Посольство РФ подтвердило похищение россиянина пиратами у берегов Ганы
Мир
Акция протеста началась у здания правительства Армении

Алиев выразил надежду на сотрудничество с новым кабмином Армении после выборов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что новое правительство Армении после досрочных выборов в парламент будет тесно сотрудничать с Баку. Об этом он заявил 20 мая в ходе онлайн-саммита «Южный Кавказ: перспективы регионального сотрудничества», транслировавшегося на канале азербайджанского лидера в YouTube.

Вышли в коридор: Азербайджан готовится проложить дорогу через Армению
В Закавказье появился новый регион раздора, Баку грозит применить силу

«После разрешения нагорнокарабахского конфликта, думаю, все страны региона могут найти новые возможности, новые экономические стимулы, нужно лишь как следует спланировать наши совместные шаги так, чтобы они вели к стабильности, безопасности и экономическому развитию», — сказал Алиев.

Ранее в ходе онлайн-саммита он отметил, что Баку готов к сотрудничеству с Ереваном, несмотря на события в Нагорном Карабахе.

10 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов. Выборы состоятся 20 июня.

25 апреля премьер-министр Армении Пашинян ушел в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Правительство страны вслед за ним сложило полномочия. Это произошло на фоне многочисленных акций протеста в стране.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021