Алиев выразил надежду на сотрудничество с новым кабмином Армении после выборов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что новое правительство Армении после досрочных выборов в парламент будет тесно сотрудничать с Баку. Об этом он заявил 20 мая в ходе онлайн-саммита «Южный Кавказ: перспективы регионального сотрудничества», транслировавшегося на канале азербайджанского лидера в YouTube.

«После разрешения нагорнокарабахского конфликта, думаю, все страны региона могут найти новые возможности, новые экономические стимулы, нужно лишь как следует спланировать наши совместные шаги так, чтобы они вели к стабильности, безопасности и экономическому развитию», — сказал Алиев.

Ранее в ходе онлайн-саммита он отметил, что Баку готов к сотрудничеству с Ереваном, несмотря на события в Нагорном Карабахе.

10 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов. Выборы состоятся 20 июня.

25 апреля премьер-министр Армении Пашинян ушел в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Правительство страны вслед за ним сложило полномочия. Это произошло на фоне многочисленных акций протеста в стране.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.