Посольство РФ подтвердило похищение россиянина пиратами у берегов Ганы, сообщил 20 мая «РИА Новости» посол России Дмитрий Суслов.

Уточняется, что дипломаты находятся в контакте с МИД страны и выясняют обстоятельства инцидента.

«Мы в процессе, налаживаем контакты с ганской рыболовной компанией — называется Pioneer Food Cannery, на связи с министерством иностранных дел», — заявил посол.

Суслов отметил, что в ближайшее время он намерен встретиться с корейским послом в Гане, так как капитаном атакованного судна являлся именно корейский гражданин.

Также он подчеркнул, что хозяин-владелец указанного корабля связался с пиратами, чтобы узнать об их требованиях, в посольстве, в свою очередь, держат с ним связь для координации дальнейших действий.

Ранее в этот же день пираты атаковали рыболовецкое судно Atlantic Princess недалеко от побережья Ганы и похитили пять членов экипажа, среди которых были граждане Кореи, Китая и России. Известно, что пятеро вооруженных людей проникли на борт корабля и взяли его под свой контроль.

15 апреля стало известно об освобождении 15 членов экипажа танкера Davide B, которые были похищены пиратами в Гвинейском заливе за месяц до этого. По данным российского посольства в Нигерии, среди них был один россиянин.