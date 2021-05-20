В России перехватили шедшую в ЕС крупнейшую партию героина

Российские таможенники совместно с коллегами из Киргизии провели спецоперацию по предотвращению контрабанды крупной партии героина. Им удалось задержать грузовик, в котором было найдено 810 кг наркотика, передает РЕН ТВ 20 мая.

На опубликованных в сети кадрах видны некоторые эпизоды задержания злоумышленников. Сначала силовики в камуфлированной форме задержали подозреваемого возле кроссовера. Затем они проследовали в ангар, где находился грузовик MAN, оборудованный тайниками.

В ходе разбора деревянных поддонов были обнаружены запечатанные пакеты с наркотическими веществами.

Cпецмероприятия прошли в Ошской области, уточнили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии. Контрабанда следовала из «стран Золотого полумесяца» (Афганистана, Ирана, Пакистана) в Западную Европу.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено по статье «контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней предполагает пожизненное лишение свободы, передает НСН.

Ранее в этот же день сообщалось, что экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в песнях рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). В свою очередь, адвокат исполнителя Сергей Жорин опроверг заключения экспертизы, передает RT.

В апреле стало известно о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков. По предварительным данным, музыканту грозит административный штраф до 1 млн рублей.