Гинцбург анонсировал исследования длительности действия «Спутника V»

Центр имени Гамалеи подготовил исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после прививки российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом в четверг, 20 мая, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«В настоящее время мы написали протокол клинических испытаний, который позволит ответить на вопрос о продолжительности действия препарата. По результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационное удостоверение именно сроки продолжительности действия вакцины», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Специалист выразил надежду на то, что иммунитет будет сохраняться на протяжении как минимум двух лет, однако подчеркнул, что необходимы официальные подтверждения.

13 мая Гинцбург заявлял, что для подобного исследования необходимо узнать, у кого из тех, кто привился прошлым летом, упал уровень антител. После этого людей нужно вакцинировать снова и следить за уровнем антител на протяжении нескольких дней, объяснял эксперт.

Первая в России и в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

19 апреля сообщалось, что эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6% по результатам исследования данных 3,8 млн привитых россиян.

При этом Гинцбург указывал, что реальная эффективность препарата может быть даже выше заявленных показателей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.