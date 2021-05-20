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Белозеров прокомментировал информацию о застройке «РЖД Арены»

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Вопрос жилищной застройки территории, где сейчас находится стадион футбольного клуба «Локомотив» «РЖД Арена» не планировалось выносить на обсуждение, предложений о временной передаче команде стадиона «Лужники» не было. Об этом 20 мая заявил на брифинге глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров.

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«Я не подписывал таких бумаг, из стен «Российских железных дорог» такого рода документов не выходило», — сказал он.

Глава РЖД отметил, что стадион «РЖД Арена» был построен в начале 2000-х годов и на тот период был самым современным. Однако сейчас есть ряд предписаний о том, что арена нуждается в модернизации.

«Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям. Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя как дома, причем в хорошем доме», — заключил Белозеров.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о переезде «Локомотива» и последующем сносе «РЖД Арена» для застройки жильем.

Градоначальник отметил, что новый транспортно-пересадочный узел возле стадиона обеспечит значительно большую доступность.

Информация о возможном сносе «РЖД Арены» появилась накануне. Утверждалось, что на месте стадиона якобы планируется построить жилой комплекс, а футболисты «Локомотива» смогут продолжить тренировки на стадионе «Лужники».

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