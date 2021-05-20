Белозеров прокомментировал информацию о застройке «РЖД Арены»

Вопрос жилищной застройки территории, где сейчас находится стадион футбольного клуба «Локомотив» «РЖД Арена» не планировалось выносить на обсуждение, предложений о временной передаче команде стадиона «Лужники» не было. Об этом 20 мая заявил на брифинге глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров.

«Я не подписывал таких бумаг, из стен «Российских железных дорог» такого рода документов не выходило», — сказал он.

Глава РЖД отметил, что стадион «РЖД Арена» был построен в начале 2000-х годов и на тот период был самым современным. Однако сейчас есть ряд предписаний о том, что арена нуждается в модернизации.

«Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям. Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя как дома, причем в хорошем доме», — заключил Белозеров.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о переезде «Локомотива» и последующем сносе «РЖД Арена» для застройки жильем.

Градоначальник отметил, что новый транспортно-пересадочный узел возле стадиона обеспечит значительно большую доступность.

Информация о возможном сносе «РЖД Арены» появилась накануне. Утверждалось, что на месте стадиона якобы планируется построить жилой комплекс, а футболисты «Локомотива» смогут продолжить тренировки на стадионе «Лужники».