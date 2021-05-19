Собянин опроверг данные о застройке «РЖД Арены»

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о переезде московского футбольного клуба «Локомотив» с домашнего стадиона «РЖД Арена» и последующем сносе арены для застройки жильем.

«Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте градоначальника 19 мая.

Мэр столицы отметил, что новый транспортно-пересадочный узел возле арены обеспечит значительно большую доступность, добавляет «Газета.ру».

Информация о возможном сносе «РЖД Арены» появилась ранее в этот день. Утверждалось, что на месте стадиона якобы планируется построить жилой комплекс, а футболисты клуба «Локомотив» смогут продолжить тренировки на стадионе «Лужники», пишет «Спорт-Экспресс».