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На Кипре расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca
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На Кипре расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca

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На Кипре началось расследование тяжелого случая тромбоза у 39-летней гражданки Великобритании, которой была сделана прививка от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом 20 мая рассказала представитель минздрава Кипра Елена Панайотопулу.

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«У нас еще не было на Кипре столь серьезного инцидента, как этот», — рассказала она Cyprus News Agency.

Панайотопулу отметила, что на данный момент рано делать выводы о связи вакцинации и образования тромба, так как точной информации о медицинской истории пациентки нет. Представитель минздрава страны добавила, что пострадавшая проходила курс лечения от другого заболевания.

По данным журналистов, британка была вакцинирована две недели назад, а 18 мая обратилась к врачу с жалобами на плохое самочувствие. В больницу женщина поступила 19 мая в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг. Она была подключена к аппарату ИВЛ, ей также провели операцию. Информации о здоровье пациентки на данный момент нет.

Ранее в этот день в Австралии связали шесть новых случаев образования тромбов у пациентов с вакцинацией от коронавируса препаратом британско-шведского производителя AstraZeneca.

Всего в стране подтверждено 24 случая развития тромбоза после применения вакцины AstraZeneca. Наиболее часто у пациентов фиксируют тромбоз глубоких вез, тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз воротной вены.

В марте привитый вакциной AstraZeneca официальный представитель правительства Кипра в ранге министра Кириакос Кушос сдал положительный анализ на COVID-19. Кипр приостанавливал вакцинацию этим препаратом в период с 15 по 18 марта, но затем возобновил прививки.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.

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