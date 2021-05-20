На Кипре расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca

На Кипре началось расследование тяжелого случая тромбоза у 39-летней гражданки Великобритании, которой была сделана прививка от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом 20 мая рассказала представитель минздрава Кипра Елена Панайотопулу.

«У нас еще не было на Кипре столь серьезного инцидента, как этот», — рассказала она Cyprus News Agency.

Панайотопулу отметила, что на данный момент рано делать выводы о связи вакцинации и образования тромба, так как точной информации о медицинской истории пациентки нет. Представитель минздрава страны добавила, что пострадавшая проходила курс лечения от другого заболевания.

По данным журналистов, британка была вакцинирована две недели назад, а 18 мая обратилась к врачу с жалобами на плохое самочувствие. В больницу женщина поступила 19 мая в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг. Она была подключена к аппарату ИВЛ, ей также провели операцию. Информации о здоровье пациентки на данный момент нет.

Ранее в этот день в Австралии связали шесть новых случаев образования тромбов у пациентов с вакцинацией от коронавируса препаратом британско-шведского производителя AstraZeneca.

Всего в стране подтверждено 24 случая развития тромбоза после применения вакцины AstraZeneca. Наиболее часто у пациентов фиксируют тромбоз глубоких вез, тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз воротной вены.

В марте привитый вакциной AstraZeneca официальный представитель правительства Кипра в ранге министра Кириакос Кушос сдал положительный анализ на COVID-19. Кипр приостанавливал вакцинацию этим препаратом в период с 15 по 18 марта, но затем возобновил прививки.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.