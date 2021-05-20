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Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа

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Однокомпонентная российская вакцина «Спутник Лайт» одобрена в Никарагуа. Об этом в четверг, 20 мая, сообщается на сайте вакцины «Спутник V» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» министерством здравоохранения Республики Никарагуа. Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», — отмечается в публикации.

Как уточняется, эффективность препарата составляет 79,4% с 28-го дня после прививки.

Ранее в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препарат может поступить в гражданский оборот через три недели.

18 мая президент РФ Владимир Путин анонсировал скорый выпуск в гражданский оборот четвертой российской вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков тогда же заявил, что «Спутник Лайт» — эффективная вакцина, которая вызывает минимальное количество побочных эффектов.

Согласно сообщению ФАС от 17 мая, предельная отпускная цена препарата составит 342,36 рубля.

Четвертую российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали в стране 6 мая. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Он является аналогом первого компонента «Спутника V». В РФ вакцину могут производить восемь заводов, в их числе компании «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», два предприятия «Лекко», «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», Центр имени Гамалеи.

Клинические испытания «Спутника Лайт» начались в феврале. Препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V», также разработанный Центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет на срок до двух лет.

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